Удар россиян по Днепру: выросло количество пострадавших мирных жителей (фото)

Под завалами могут находиться люди.
В результате атаки российской армии по Днепру в субботу, 26 ноября, пострадали уже 13 человек. Среди них 17-летний юноша.
Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.
"К врачам обратились уже 13 человек, которые пострадали из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице", — подчеркнул руководитель области.
По его словам, на месте вражеских "прилетов" работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Резнченко подчеркнул, что существует вероятность того, что под завалами может быть человек.
Напомним, 26 ноября городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о "прилете". Впоследствии в ОВА подчеркнули, что дома о семи частично разрушенных частных домах. Также взрыв вызвал пожар.
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