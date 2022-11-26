Удар россиян по Днепру: выросло количество пострадавших мирных жителей (фото)

Под завалами могут находиться люди.

В результате атаки российской армии по Днепру в субботу, 26 ноября, пострадали уже 13 человек. Среди них 17-летний юноша.

Об этом сообщил глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко.

"К врачам обратились уже 13 человек, которые пострадали из-за ракетного удара по Днепру. Четверо в больнице", — подчеркнул руководитель области.

По его словам, на месте вражеских "прилетов" работают все службы. Спасатели разбирают завалы. Резнченко подчеркнул, что существует вероятность того, что под завалами может быть человек.

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Фото: Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко

Напомним, 26 ноября городской голова Днепра Борис Филатов сообщил о "прилете". Впоследствии в ОВА подчеркнули, что дома о семи частично разрушенных частных домах. Также взрыв вызвал пожар.

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