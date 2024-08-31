Удар россиян по Харькову: количество пострадавших достигло почти сотни, среди них много детей

В результате массированного удара по Харькову 30 августа количество пострадавших увеличилось до 97 человек.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.

В результате террористической атаки известно также по меньшей мере о 7 погибших.

"По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних. Число погибших увеличилось до семи", — говорится в сообщении главы ОВА.

Напомним, 30 августа враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому. Российский обстрел, в частности, снова вызвал проблемы с электроэнергией.

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