Удар россиян по Харькову: количество пострадавших достигло почти сотни, среди них много детей

Выросло также количество погибших
В результате массированного удара по Харькову 30 августа количество пострадавших увеличилось до 97 человек.
Об этом в своем Telegram-канале написал глава Харьковской ОВА Олег Синегубов.
В результате террористической атаки известно также по меньшей мере о 7 погибших.
"По уточненной информации, в результате вражеского удара по Харькову по состоянию на данный момент пострадали 97 человек, из них — 22 несовершеннолетних. Число погибших увеличилось до семи", — говорится в сообщении главы ОВА.
Напомним, 30 августа враг атаковал Харьков КАБами. Зафиксированы попадания, в том числе по 12-этажному жилому дому. Российский обстрел, в частности, снова вызвал проблемы с электроэнергией.
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