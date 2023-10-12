Удар россиян по Харькову: в ОВА сообщили детали атаки

Обошлось без жертв, но есть пострадавшие.
В результате российского удара по Харькову ранения получил мужчина, кроме того, одна женщина из-за реакции на стресс обратилась к медикам.
Об этом сообщил в Телеграмм глава Харьковской областной военной администрации Олег Синегубов.
"По уточненной информации экстренной медицинской помощи, в результате удара окупантов по г. Харьков один мужчина получил осколочные ранения. Также за помощью к медикам обратилась женщина — острая реакция на стресс", — говорится в сообщении.
Глава Харьковского военного гарнизона Сергей Мельник сообщил, что враг атаковал город беспилотниками, часть из них сбили.
Напомним:
Войска РФ в ночь на 12 октября совершили очередную атаку дронами-камикадзе по территории Украины. Силы ПВО уничтожили 28 вражеских воздушных целей.
По данным Воздушных сил, вражеские БПЛА летели в разные направления, поэтому противовоздушная оборона работала, по меньшей мере, в шести областях Украины. К отражению воздушной атаки привлечены авиация, зенитные ракетные войска, мобильные огневые группы, подразделения радиоэлектронной борьбы.
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