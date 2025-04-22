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ТСН в социальных сетях

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Категория
Война
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Удар россиян по Запорожью: среди пострадавших немало детей

Дополняется…

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Фото автора: Катерина Сердюк Катерина Сердюк
Ранены в Запорожье

Ранены в Запорожье / © Telegram / Иван Федоров / Мелитополь / городской голова

Четверо детей получили ранения из-за удара россиян по Запорожью. Им предоставляют помощь.

Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.

"Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Детям предоставляется вся необходимая помощь", — подчеркнул Федоров.

Напомним, россияне днем 22 апреля устроили по Запорожье.

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