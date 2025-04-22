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Удар россиян по Запорожью: среди пострадавших немало детей
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Четверо детей получили ранения из-за удара россиян по Запорожью. Им предоставляют помощь.
Об этом сообщил глава Запорожской ОВА Иван Федоров.
"Мальчики 16, 14, 4 и 3 лет сейчас в больнице. Их состояние медики оценивают как средней тяжести. Детям предоставляется вся необходимая помощь", — подчеркнул Федоров.
Напомним, россияне днем 22 апреля устроили по Запорожье.