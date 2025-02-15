Удар российского дрона по ЧАЭС: что известно о последствиях и какой радиационный фон

Специалисты работают на высоте более 100 метров.

Спасатели ГСЧС продолжают ликвидацию последствий удара российского дрона по ЧАЭС. Радиационный фон не превышает допустимых значений.

Об этом сообщил глава ГСЧС Андрей Даник.

Продолжается ликвидация последствий вражеского удара по ЧАЭС

"Горение утеплителя не наблюдается, верхолазы проводят работы по частичному раскрыванию конструкций укрытия и заполнению пустот огнетушащими веществами", — отметил он.

Добавляется, что работу специалистов ГСЧС усложняет минусовая температура, снег и обледенение конструкции. Спасатели работают непосредственно снаружи защитной конструкции – на высоте более 100 метров.

"Постоянно осуществляется мониторинг состояния воздуха. Радиационный фон на промышленной площадке возле ЧАЭС не превышает допустимые значения", — завершили в ведомстве.

Напомним, ночью беспилотник РФ ударил по укрытию 4-го энергоблока Чернобыльской АЭС. При повреждении саркофага есть угроза значительного повышения радиационного фона, и только в Украине.

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