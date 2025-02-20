Удар российского КАБа по многоэтажке в Херсоне: увеличилось количество жертв

Россия убила еще одного гражданского человека.
Спасатели извлекли из-под завалов подъезда многоэтажки, в который попал российский КАБ, тело еще одного погибшего человека. Это мужчина.
Об этом сообщил глава Херсонской ОВ Александр Прокудин.
"Сейчас соответствующие службы устанавливают личность погибшего. Мои соболезнования родным и близким", — написал он.
Ранее говорилось, что чрезвычайники разбирают завалы в многоэтажке, в которую ночью попала управляемая авиабомба. Под руинами могут быть люди, в частности – мама двух близнецов, которых удалось вызволить вскоре по прилету.
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