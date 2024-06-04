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Удар с HIMARS по ПВО в Белгородской области: в ISW проанализировали заявления россиян

Удар с HIMARS по ПВО в Белгородской области: в ISW проанализировали заявления россиян

Ведение огня из HIMARS / Фото: Алексей Резников / Facebook

Уничтоженные российские системы были расположены примерно в 60 км от нынешней линии фронта на севере Харьковщины.

Украинские войска 1 или 2 июня, вероятно, с применением американских систем HIMARS нанесли удар по батарее российской ПВО С-300/400 в Белгородской области.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

На опубликованных 3 июня геолокационных кадрах зафиксированы две уничтоженные пусковые установки и поврежденный командный пункт С-300/400 в поле к востоку от Киселево (к северу от Белгорода).

Российские источники широко предполагали, что ВСУ применили для атаки предоставленные США системы HIMARS, однако украинские официальные лица еще не прокомментировали этот удар.

Сообщается, что система С-300/400 была расположена примерно в 60 км от нынешней линии фронта на севере Харьковщины и более 80 км от областного центра, находящегося в радиусе действия HIMARS, но превышающего радиус действия других систем РСЗО, которые используют украинские войска для ударов по Белгородской области.

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Источники в РФ все чаще утверждают, что украинские войска используют HIMARS для ударов по Белгородской области после того, как США частично сняли ограничения на возможность Украины использовать предоставленное ими оружие для ударов по военным целям в приграничных российских районах, граничащих с Харьковщиной.

"Российские источники, вероятно, будут продолжать характеризовать любой успешный удар в Белгородской области как удар HIMARS независимо от используемой системы", — предположили в ISW.

Напомним, накануне издание Forbes сообщило, что после разрешения США на удары по территории РФ украинские войска устроили атаку с HIMARS по Белгороду в десятках километров от границы.

Впоследствии об этом заявляли и в российских пабликах.

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