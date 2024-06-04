Удар с HIMARS по ПВО в Белгородской области: военный эксперт назвал последствия для оккупантов

Вооруженные силы Украины 1 или 2 июня, вероятно, с применением американских систем HIMARS нанесли удар по батарее российской ПВО С-300/400 в Белгородской области.

Полковник запаса СБУ и эксперт по военной контрразведке Михаил Притула в эфире "Эспрессо" рассказал о последствиях удара для россиян.

"Я наблюдал, как вчера уничтожили стоявшие где-то за Белгородом С-300/400 и, вероятно, из того комплекса они пускали ракеты по Харькову. Я думаю, что это уже их остановит, потому что основным орудием разрушения Харькова как раз были зенитные ракеты С -300, которых у них много, но старых ракет. Они в первую очередь проектируются с вариантом стрельбы в режиме "земля — земля", соответственно они их применяют — точность невелика, но для того, чтобы терроризировать население, они подходят", - пояснил эксперт.

Военный эксперт также отметил, что после уничтожения зенитно-ракетных комплексов тактика оккупационных войск РФ изменится.

"...теперь будет довольно трудно (оккупантам – ред.) благодаря западному высокотехнологичному оружию им что-то делать с Харьковом, потому что они не смогут подтянуть ни трехсотые, ни четырехсотые комплексы, они не смогут подтянуть пусковые установки, у них останется только один вариант действий – это Шахеды и крылатые ракеты, которые тоже, кстати, производились в Харькове", - резюмировал полковник запаса СБУ.

Напомним, по данным BILD, ВСУ, вероятно, готовятся к атаке по Крымскому мосту.

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