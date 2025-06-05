Удар СБУ по Крымскому мосту: Плетенчук рассказал о состоянии переправы

Крымский мост. / © Associated Press

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Подрыв СБУ подводной части Крымского моста совершен несмотря на невозможность такой операции из-за плотности защиты незаконного сооружения. Теперь использовать переправу стало достаточно рискованно.

Об этом заявил спикер ВМС ВСУ Дмитрий Плетенчук.

Он пояснил, что мост очень плотно защищен, но удалось в обход ФСБ, полиции и тому подобное провести взрывчатку и установить в соответствующем месте.

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"Это из разряда "Миссия невозможна", но обошлось без Тома Круза… Даже если это происходило под водой, это фантастически. Потому что, напомню, россияне годами топили кучу разнообразных конструкций вокруг этого моста само для того, чтобы максимально усложнить подобные операции. Однако, по факту мы видим, что это не призыв."

По его словам, сейчас проверяется информация, как именно используется мост. Однако эксплуатировать переправу после подобной атаки рискованно, по меньшей мере, без обследований. я.

"Если руководство оккупированного Крыма решило рискнуть жизнью своих сограждан - пустить их ездить по-прежнему, то, вероятно, кто-то в будущем будет отвечать еще и за эти жертвы", - подчеркнул он.

После предыдущих двух поражений моста России не удалось в полной мере отремонтировать его железнодорожную часть. Полноценно работала только часть автотранспорта.

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По словам Плетенчука, россияне понимали эту проблему, а потому вкладывались строительство железной дороги, ведущей с российского Ростова на Дону в оккупированный полуостров. Именно этот железнодорожный путь захватчики возлагаются в случае уничтожения Крымского моста.

Напомним, 3 июня СБУ ударила по Крымскому мосту. Агенты заминировали опоры моста с подводной стороны на глубине.

В Кремле заявили, что им известно об атаке Украины на Крымский мост. Впрочем, по словам спикера диктатора Дмитрия Пескова, якобы "повреждений нет, мост работает".

Дата публикации 06:50, 04.06.25 Количество просмотров 376 Атака на Крымский мост! Реакция украинцев и лучшие мемы!