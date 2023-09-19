Удар "Шахедами" по Львову уничтожил склад известной благотворительной организации — ООН

Координатор гуманитарных вопросов в Украине Дениз Браун сделала заявление по поводу удара беспилотниками, который разрушил состав "Каритас-Спес" во Львове.

Удар БПЛА по составу во Львове уничтожил 300 тонн гуманитарной помощи. Это произошло в ночь на 19 сентября. В результате атаки было разрушено складское помещение, где находился склад благотворительной организации "Каритас-Спес". По предварительной информации, в направлении области летело 18 дронов.

Об этом заявила гуманитарная координатор ООН в Украине Дениз Браун.

Браун осудила российский удар по Львову, из-за которого полностью выгорел гуманитарный состав с 300 тоннами помощи.

“Я решительнее всего осуждаю российский удар, в результате которого сегодня утром был разрушен состав неправительственной организации “Каритас-Спес” во Львове, на западе Украины. Этот важный гуманитарный объект, где было около 300 тонн гуманитарной помощи, выгорел дотла», – отметила Браун.

Она подчеркнула, что в течение года удары по гуманитарным объектам усилились, что влияет на тех, кто уже испытывает ужасные последствия войны.

По словам Брауна, гуманитарные сотрудники, учреждения и активы защищены международным гуманитарным правом, а удары по ним строго запрещены.

Добавим, что при атаке "Шахедами" по Львову погиб один человек. Еще два человека пострадали, один из них – госпитализирован.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео " Мощная атака во Львов! Погибший! Масштабный пожар! "

Также появились фотографии последствий удара по Львову.

По словам мэра Львова, атака дронами 19 сентября стала самой масштабной. Андрей Садовый тоже прокомментировал последствия.

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