Оккупационная армия России 17 ноября нанесла удар по Запорожской области дронами типа "Shahed". В результате атаки произошло возгорание двух зданий, одно из которых расположено на территории объекта инфраструктуры.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.

Прибыв на место происшествия, чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на общей площади 250 кв.

Удар "Шахедами" по Запорожью 17 ноября

Удар "Шахедами" по Запорожью 17 ноября

Удар "Шахедами" по Запорожью 17 ноября

Удар "Шахедами" по Запорожью 17 ноября

Также, в течение суток в результате вражеских обстрелов в селе Новоданиловка Пологовского района произошел пожар в частном домовладении. Спасатели ликвидировали возгорание летней кухни и сооружения на площади 100 кв.м.

Жертвы и пострадавшие в результате атаки отсутствуют.

Всего от ГУ ГСЧС для ликвидации пожаров и оказания помощи привлекалось 70 спасателей и 14 единиц техники.

Напомним, в ночь на 18 ноября в Одесском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры — фото.

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