Россияне атаковали Запорожье беспилотниками.
Оккупационная армия России 17 ноября нанесла удар по Запорожской области дронами типа "Shahed". В результате атаки произошло возгорание двух зданий, одно из которых расположено на территории объекта инфраструктуры.
Об этом сообщила пресс-служба ГУ ГСЧС Украины в Запорожской области.
Прибыв на место происшествия, чрезвычайники оперативно ликвидировали возгорание на общей площади 250 кв.
Также, в течение суток в результате вражеских обстрелов в селе Новоданиловка Пологовского района произошел пожар в частном домовладении. Спасатели ликвидировали возгорание летней кухни и сооружения на площади 100 кв.м.
Жертвы и пострадавшие в результате атаки отсутствуют.
Всего от ГУ ГСЧС для ликвидации пожаров и оказания помощи привлекалось 70 спасателей и 14 единиц техники.
Напомним, в ночь на 18 ноября в Одесском районе было попадание в объект энергетической инфраструктуры — фото.
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