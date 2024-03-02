Удар "Шахедом" по многоэтажке в Одессе: генпрокурор ответил, сколько людей может быть под завалами

Под завалами жилого дома могут находиться люди.

Российская террористическая армия в ночь на 2 марта атаковала многоэтажный жилой дом в Одессе. Сейчас известно о трех погибших, среди которых маленький ребенок. Под завалами еще могут оставаться до 12 человек.

Об этом в эфире телемарафона сообщил генеральный прокурор Андрей Костин.

Генеральный прокурор отметил, что российские террористы ударами по жилым домам осуществляют политику геноцида украинского народа.

На сегодня известно, что под завалами многоэтажки в Одессе могут находиться от 10 до 12 человек. Их ищут спасатели.

"Сейчас, по некоторой информации, под завалами могут находиться от 10 до 12 человек. С ними не могут выйти на связь. Информация проверяется. Только что была минута тишины для того, чтобы услышать, есть ли призыв о помощи", — пояснил Андрей. Костин.

Удар "Шахедом" по многоэтажке в Одессе

В ночь на 2 марта российская террористическая армия атаковала иранскими "Шахедами" Одесскую область. Оккупанты запустили по региону 8 дронов, из которых 7 удалось сбить.

Один из "Шахедов" ударил по жилому дому в Одессе. Пока известно о 3 погибших, среди которых есть маленький мальчик. В Одессе 3 марта объявили День траура по жертвам российских террористов.

Представитель ОК "Пивдень" Наталья Гуменюк заявила, что атака была уплотнена, а дроны маневрировали между жилыми домами.

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