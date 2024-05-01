Удар УАБами по Харьковщине: есть жертвы, среди раненых – ребенок

Оккупационные войска России 1 мая обстреляли село Золочев в Харьковской области управляемыми авиабомбами. В результате удара два человека погибли и восемь получили ранения. Среди них – 11-летний парень.

Как сообщила пресс-служба МВД Украины, предварительно, враг нанес удар авиабомбой УМПБ Д-30. Повреждены админздания, частные домовладения, автомобили, здание банка.

"Кроме того, около 12:20 военные России обстреляли село Лелюковка Купянского района. Травмы получила 67-летняя женщина. Ее доставили в медицинское учреждение", - добавили правоохранители.

Как отметил глава Харьковской ОВА Олег Синегубов, в Золочеве погибли мужчина 64 лет и 38-летняя женщина. Ранения получили женщины 74, 41 года, мужчины 77, 35, 50 лет и парень 11 лет.

Всем оказана необходимая медпомощь.

Напомним, в Сумской области ввели новые ограничения из-за обстрелов – что теперь под запретом.

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