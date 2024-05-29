Удар УАБами по Торецку: что известно о жертвах и ужасных последствиях атаки оккупантов — фото

Оккупационная армия России во вторник вечером, 28 мая, произвела обстрел управляемыми авиабомбами города Торецк Донецкой области. В результате атаки была ранена женщина 1970 г.р., тела двух погибших лиц деблокировали из-под разрушенных конструкций 5-этажного жилого дома.

Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС Украины.

Последствия удара оккупантов по Торецку в Донецкой области / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

После удара КАБами в квартире на 7 этаже частично разрушенного 9-этажного многоквартирного дома спасатели также обнаружили фрагменты тел и передали работникам Национальной полиции для дальнейшей идентификации погибших.

Последствия удара оккупантов по Торецку в Донецкой области / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Последствия удара оккупантов по Торецку в Донецкой области / Фото: Facebook/ ГСЧС Украины

Также пожарные ликвидировали пожары в 9-этажном жилом доме и строительных конструкций на общей площади более 400 кв. м.

Из-за угрозы повторных обстрелов спасателям неоднократно приходилось приостанавливать проведение работ и тушение пожара, что значительно усложняло работу пожарных и привело к распространению огня на значительную площадь.

Напомним, ОВА показала свежие кадры с места удара РФ по "Эпицентру" в Харькове.

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