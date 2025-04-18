Удар возмездия за Сумы: спутниковые фото подтвердили поражение российской казармы

Атака украинских дронов / © ТСН.ua

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Спутниковый снимок подтвердил попадание украинских дронов в казарму российской 112-й гвардейской ракетной бригады в городе Шуя Ивановской области РФ, ударившей баллистикой по Сумам в Вербное воскресенье .

Об этом сообщили в российской службе Радио Свобода .

Последствия попадания видны на спутниковых снимках, сделанных 4 и 17 апреля.

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Спутниковое фото ракетной бригады в Шуе от 4 апреля / © Радіо Свобода

Спутниковое фото ракетной бригады в Шуе от 17 апреля / © Радіо Свобода

Как сообщалось ранее, по расположенной в 700 километрах от Украины базе 112-й ракетной бригады были нанесены два удара дронами, 16 и 17 апреля.

Фотография со спутника также подтверждает точную геолокацию поврежденной казармы. Ранее ее удалось установить благодаря видео, снятом военными после удара.

Казарма российской ракетной бригады в Шуе / © Радіо Свобода

Ранее ГУР Минобороны установило, что два баллистических удара по Сумам были нанесены ракетами типа «Искандер-М»/KN-23, выпущенными с территории Воронежской и Курской областей России.

Удар нанесли расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад вооруженных сил страны-агрессора.

Напомним, Силы обороны Украины также поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ, которая 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.