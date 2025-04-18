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Удар возмездия за Сумы: спутниковые фото подтвердили поражение российской казармы
Фотография со спутника также подтверждает точную геолокацию поврежденной казармы.
Спутниковый снимок подтвердил попадание украинских дронов в казарму российской 112-й гвардейской ракетной бригады в городе Шуя Ивановской области РФ, ударившей баллистикой по Сумам в Вербное воскресенье .
Об этом сообщили в российской службе Радио Свобода .
Последствия попадания видны на спутниковых снимках, сделанных 4 и 17 апреля.
Как сообщалось ранее, по расположенной в 700 километрах от Украины базе 112-й ракетной бригады были нанесены два удара дронами, 16 и 17 апреля.
Фотография со спутника также подтверждает точную геолокацию поврежденной казармы. Ранее ее удалось установить благодаря видео, снятом военными после удара.
Ранее ГУР Минобороны установило, что два баллистических удара по Сумам были нанесены ракетами типа «Искандер-М»/KN-23, выпущенными с территории Воронежской и Курской областей России.
Удар нанесли расчеты 112-й и 448-й ракетных бригад вооруженных сил страны-агрессора.
Напомним, Силы обороны Украины также поразили пункт постоянной дислокации 448-й ракетной бригады армии РФ, которая 13 апреля, в Вербное воскресенье, нанесла ракетный удар по городу Сумы.