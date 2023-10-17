Удар ВСУ по аэродромам в Луганске и Бердянске: в ССО подтвердили атаку и заявили об уничтожении 9 вертолетов и ПВО

Украинские военные нанесли комбинированный удар по аэродромам оккупантов в Луганске и Бердянске, где военные РФ сосредоточили вертолеты, наносившие удары по линии фронта.

Информация об этом появилась на странице "Николаевский Ваньок".

По словам блогера, на аэродроме в Бердянске оккупанты сосредоточили большой вертолетный парк Ка-52, Ми-8, Ми-28 и Ми-24. В общей сложности там было до 30 единиц летной техники.

Россияне защищали аэродром установками "Панцирь С1/С2", БУК М3, РЛС и ТЕРЕК. Однако защитить аэродром они не смогли. Поскольку прилет был по составу авиационного оружия, после чего произошла детонация. Повреждены, предварительно, до 10 единиц вертолетов – некоторые из них уничтожены полностью.

Кроме того, повреждение получил "Панцирь С2" — его личный состав также отправился на "концерт до Кобзона".

Впоследствии удар по аэродрому подтвердили в Силах специальных операций ВСУ. Там отчитались об успешной операции DRAGONFLY.

“Силы специальных операций получили информацию об использовании противником аэродромов во временно оккупированных Бердянске и Луганске, а также пребывание на них значительного количества авиационной и специальной техники и боеприпасов. Указанная информация была проверена и получено подтверждение. Координаты и необходимые данные переданы для поражения подразделениям Сил обороны. В результате нанесения огневого удара в ночь с 16 на 17 октября оккупанты понесли значительные потери”, — рассказали в ССО.

По последним данным в Бердянске и Луганске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, находившаяся на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

состав боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

“Склад боеприпасов в Бердянске детонировал до четырех утра. Детонация в Луганске продолжалась до 11 утра. Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор извлекают из-под завалов”, — добавили в ССО.

Напомним, что оккупанты ноют после атаки ВСУ по Бердянску и Луганску. Они называют этот удар одним из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

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