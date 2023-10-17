Удар ВСУ по аэродрому в Луганске: уничтожены вертолеты, оборудование и склад боеприпасов (список)

Потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых, тела оккупантов до сих пор достают из-под завалов.

В результате утренней "бавовны" в Луганске уничтожены российские вертолеты и оборудование. Детонировало до 11 утра.

Об этом сообщил глава Луганской ОВА Артем Лысогор в Telegram 17 октября, комментируя подробности удара по Луганску.

"Ночью на объектах военной инфраструктуры российских оккупантов в Луганске раздались мощные взрывы. Детонация продолжалась до 11 утра. Вражеская техника дислоцировалась на Луганском авиационном ремонтном заводе и на аэродроме бывшего Луганского высшего авиационного училища военных штурманов, так называемого ВВАУШ", - написал он.

17 сентября в Луганске и Бердянске уничтожено:

девять вертолетов разных модификаций;

специальная техника, которая размещалась на аэродромах;

пусковая установка ПВО;

состав боеприпасов;

повреждены взлетные полосы аэродромов.

По данным Лысогора, потери в живой силе противника составляют десятки погибших и раненых. Тела до сих пор достают из-под завалов.

Глава Луганской ОВА отметил, что российские вертолеты Ми-24, Ми-28 и Ка-52 активно используются россиянами в Луганской области при обстрелах населенных пунктов вблизи линии столкновения.

В советское время местный авиаремонтный завод одним из первых овладел технологиями ремонта и модернизации двигателей. Оккупанты и их местные муртады с весны текущего года начали хвастаться успехами в этой области.

Так, 5 апреля оккупанты провели на упомянутом заводе первое, по их словам, с 2014 года стендовое испытание двигателя, а в июне туда набрали рабочих.

В конце сентября пропагандистские СМИ кичились наращиванием производства на заводе на 20%.

"Они даже переоборудовали для собственных нужд музей авиационной техники, расположенный на территории завода. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки, сделанные недавно. Может, хотели спрятаться среди экспонатов?! Как закономерный результат, жители области смогли сегодня видеть и слышать праздничный салют в честь высоких трудовых достижений оккупантов Луганска", — резюмировал Лысогор.

Напомним, ночью против 17 октября 2023 года ВСУ атаковали вертолеты и оборудование аэродромов вблизи временно оккупированных Луганска и Бердянска.

Тем временем оккупанты ноют после атаки ВСУ по Бердянску и Луганску. Они называют этот удар одним из самых мощных за весь период полномасштабной войны.

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