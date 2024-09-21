Удар ВСУ по арсеналу в Тверской области РФ: какие запасы окупантов удалось уничтожить

На складе в Торопце Тверской области, который поразили 18 сентября Силы обороны Украины, были ракеты "Искандер" и могли быть северокорейские KN-23.

Об этом рассказал военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко в эфире "КИЕВ24".

107-й арсенал ГРАУ в Тверской области – это самый большой арсенал по площади и количеству объектов для хранения оружия. В то же время, он был одним из пяти крупнейших на европейской части РФ по показателю наполненности соответствующей номенклатуры.

"На этом складе размещались баллистические ракеты "Искандер" российского производства. Также была информация, что там размещались и KN-23 — это баллистические ракеты, являющиеся точной копией "Искандеров", но уже северокорейского производства. Вполне возможно, что они там находились. Россияне их там хранили для дальнейшего использования согласно своим планам террористических ударов по тылу Украины", – отметил Коваленко.

Напомним, эксперт высказал наиболее рациональную версию того, что именно прилетело по складу в Торопце Тверской области. Военный обозреватель из Израиля Давид Шарп уверен, что для взрыва было достаточно даже незначительного боеприпаса, запустившего цепную реакцию.

Читайте также: