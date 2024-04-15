Удар ВСУ по оккупантам в Луганске: в Сети показали спутниковые фото последствий

ВСУ ликвидировали личный состав и технику противника в результате удара по оккупантам в Луганске.

Во временно оккупированном Луганске 13 апреля прогремели мощные взрывы. Спикер Воздушных сил Илья Евлаш подтвердил, что ВСУ молниеносно отработали операцию по поражению пункта управления российских оккупантов. По его словам, был ликвидирован личный состав и техника противника.

"Мы знаем, что наши Воздушные силы получили от наших партнеров ракеты SCALP и Storm Shadow, которые сейчас эффективно применяются. В том числе вчера вы могли видеть одну из блестящих тонких операций, когда наши пилоты поразили пункт управления в Луганской области", — сказал Евлаш.

Издание "Схемы" показало спутниковые снимки Planet Labs последствий авиаудара по "Луганскому машиностроительному заводу-100"

На снимках, в частности, видно, что значительно пострадало по меньшей мере одно здание завода.

Последствия удара ВСУ по оккупантам в Луганске / Фото: Telegram / Схемы

Последствия удара ВСУ по оккупантам в Луганске / Фото: Telegram / Схемы

Журналисты проекта "Донбасс Реалии" с помощью видео также установили, что поражено было само предприятие "Луганский машиностроительный завод-100". Удар по заводу также подтвердил источник журналистов в Луганске и сообщил, что на этом машиностроительном предприятии ремонтировали российскую военную технику, там находился личный состав армии РФ.

Напомним, в Бердянске 15 апреля раздались взрывы. Паблики пишут о "прилете" двух ракет (карта).

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