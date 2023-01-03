Удар ВСУ по оккупантам в Макеевке: NYT назвало это позором для Путина

Россия понесла в Макеевке одну из самых больших потерь за один эпизод войны.

Один из самых смертельных ударов со стороны ВСУ по расположению оккупантов в Макеевке является позором для президента России Владимира Путина и одной из самых больших потерь РФ за один эпизод войны.

Об этом говорится в статье The New York Times.

Авторы материалы обращают внимание на необычность заявления российского Минобороны о якобы "63 погибших" во время атаки в Макеевке. Ведь страна-агрессор обычно не признает своих серьезных потерь на фронте.

Однако, как говорится в статье, "нельзя проверить независимо" ни утверждение России о количестве потерь, ни заявления Украины о ликвидации около 400 оккупантов. Однако отмечается, что "даже наименьшее количество было бы одной из самых больших потерь России за один эпизод войны и позором для Путина", который неоднократно обещал исправить вопиющие ошибки и недостатки в армии.

В материале также сообщается, что российские блоггеры-пропагандисты и некоторые чиновники обвиняют в этом провале российских военных. Ведь именно они отдали приказ о размещении захватчиков в одном месте в пределах досягаемости артиллерии ВСУ, да еще рядом со складом боеприпасов. Российские средства массовой пропаганды также писали, что "активное использование мобильных телефонов новоприбывшими военнослужащими" являлось основной причиной нападения, что помогло украинским силам точно определить их местонахождение.

Более того, лидер прокремлевской партии "Справедливая Россия" в Госдуме РФ Сергей Миронов призвал привлечь к уголовной ответственности всех виновных, "в погонах они или без".

Издание также приводит заявления российского террориста Игоря Гиркина. Он сообщал, что ПТУ в Макеевке (где находились оккупанты) было почти полностью уничтожено из-за детонации боеприпасов вместе со всей военной техникой, которая стояла рядом "без признаков маскировки".

Старшая научная сотрудница RAND Corporation Дара Массикот обратила внимание на то, что представители РФ "обычно не предоставляют такую информацию после большого поражения, что указывает на то, что они хотят контролировать нарратив об этом событии".

Что известно об уничтожении оккупантов в Макеевке

ВСУ с помощью систем HIMARS в ночь на 1 января уничтожили здание бывшего ПТУ в оккупированной Макеевке, где находились российские военные. Большинство из них были мобилизованными бойцами.

По данным Минобороны РФ, при ударе по оккупантам были ликвидированы 63 из них. Однако, по оценкам украинских военных экспертов, там могли погибнуть около 400 захватчиков. В Генштабе ВСУ не назвали точное количество потерь врага в живой силе, однако сообщили об уничтожении и повреждении до 10 единиц военной техники разных типов.

По словам военного аналитика Алексея Гетьмана, военное руководство оккупантов допустило ошибку, сосредоточив в переоборудованном на казарму общежитии ПТУ в Макеевке большое количество мобилизованных, да еще рядом с военной техникой и боеприпасами.

Теперь российское Минобороны пытается обвинить в уничтожении сотен оккупантов чиновников так называемой "ДНР" и самих "мобиков".

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