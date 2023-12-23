Удар ВСУ по штабу Черноморского флота в Крыму: спутниковое фото спустя три месяца после атаки

В Сети показали спутниковое фото штаба Черноморского флота РФ спустя три месяца после удара ВСУ.
Штаб Черноморского флота РФ во временно оккупированном Севастополе после ракетного удара ВСУ 22 сентября – до сих пор в руинах. Оккупанты не начинали ремонт здания. В то же время уцелевшую часть, вероятно, еще могут использовать россияне.
Об этом в соцсети Х (Twitter) сообщил OSINT-аналитик MT Anderson.
"Мне было интересно узнать, начался ли какой-то ремонт в штаб-квартире ЧФ, но, похоже, ничего не было сделано. Вокруг него припарковано много машин, интересно, используются ли еще какие-нибудь части?" – говорится в сообщении.
На спутниковом фото видно, что здание штаба ЧФ РФ стоит без крыши, а один из корпусов разрушен практически до основания. По состоянию на 20 декабря российские террористы даже не приступили к ремонтным работам спустя три месяца после ракетного удара.
Ракетный удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе
22 сентября 2023 года по штабу Черноморского флота РФ в оккупированном Севастополе нанесен ракетный удар. В Минобороны РФ заявили, что в результате удара повреждено историческое здание.
ВСУ официально подтвердили удар по штабу Черноморского флота России.
Удар по штабу Черноморского флота РФ в Севастополе 22 сентября явился следствием кропотливой работы Сил специальных операций и Воздушных сил. Для атаки на штаб Черноморского флота РФ были использованы ракеты Storm Shadow
Глава ГУР Кирилл Буданов заявил, что в результате атаки в Севастополе ликвидированы по меньшей мере 9 человек. Также ранения получили 16 человек, в том числе российские генералы.
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