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Удар ВСУ по складу оккупантов в Олешках – в Сети появилось видео

Автор
Ярослава ДеньковичЯрослава Денькович
Дата публикации
Просмотры
1195
Время на прочтение
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Удар ВСУ по складу оккупантов в Олешках – в Сети появилось видео

Состав окупантов в Олешках/Фото: скриншот

ВСУ атаковали скопление врага в Херсонской области.

Во временно оккупированных Олешках на Херсонщине в ночь на 13 августа произошел мощный "прилет" по базированию оккупантов, где находилась техника и большое количество боекомплекта.

Видео с места удара опубликовал журналист Андрей Цаплиенко.

Как пишут местные телеграмм-каналы, в Олешках было уничтожено два склада с БК, а также попадание по скоплению оккупантов.

Начальница Объединенного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк кратко прокомментировала "бавовну" в Олешках.

"Во-первых, мы продолжаем контрбатарейную борьбу, а во-вторых – это просто уникальная ночь, "звездопад Персеиды", — сказала она.

Напомним, Гуменюк рассказала, как оккупанты реагируют на информацию о рейдах ВСУ на левый берег.

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Дата публикации
Просмотры
1195
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