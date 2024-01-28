Удар ВСУ по скоплению инструкторов РФ БПЛА под Иловайском: в России заявили о "серьезной утрате"

Обстрел произошел при сдаче экзамена для расчетов FPV-дронов.

Нижегородский центр подготовки военных специального назначения "Сталь" подтвердили прилет по инструкторам на полигоне под Иловайском, в результате чего более 20 человек двухсот.

Об этом сообщает журналист Юрий Бутусов, опубликовав скрин заявления Нижегородского центра подготовки военных.

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Там добавили, что обстрел произошел при сдаче экзамена проекта "Судоплат" для расчетов FPV-дронов.

"Свыше 20 человек погибли, многие получили ранения. Среди погибших двое наших ребят — пилотов из 153 полка 47 дивизии. Вместе с ними погиб член нашей команды, инструктор из FPV. Это серьезная потеря", — сказано в сообщении официального канала Центра.

Напомним, 24 января российские пропагандисты заявили об обстреле военного полигона оккупантов под Иловайском на оккупированной территории Донецкой области. Они утверждали, что обстрел якобы велся из системы HIMARS.

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