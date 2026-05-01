Удар за 1700 км: ВСУ поразили элитные Су-57 и Су-34 на российском аэродроме

Украинская армия атаковала аэродром в Челябинской области РФ.

Самолет Су-34.

Самолет Су-34. / © Википедия

Украинские Силы обороны еще 25 апреля поразили несколько российских истребителей Су-57 и Су-34. Степень повреждений уточняется.

Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Самолеты оккупационной армии были поражены на аэродроме Шагол в Челябинской области. Он расположен на расстоянии около 1700 км от госграницы Украины.

«Воинами Сил беспилотных систем ВСУ были поражены несколько истребителей Су-57 и истребитель-бомбардировщик Су-34», — отметили в Генштабе.

Напомним, по данным Генштаба, по состоянию на утро 1 мая 2026 года ликвидировано около 1 331 710 солдат армии РФ. В частности, только за минувшие сутки уничтожено 1420 захватчиков.

Отметим, что с начала полномасштабного вторжения россияне потеряли 435 самолетов и 352 вертолетов.

