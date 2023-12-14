Ударами "Кинжалов" Россия воплотила концепцию стратегической неопределенности – эксперт

К сожалению, украинцам придется столкнуться с тем, что россияне будут постоянно проводить такие массированные атаки, считает Иван Киричевский.

Российские МиГ-31К с гиперзвуковыми ракетами "Кинжал" являются инструментами стратегической неопределенности.

Об этом рассказал военный эксперт Defence Express Иван Киричевский в эфире "Эспрессо" 14 декабря. Он призвал не игнорировать тревоги, сигнализирующие о взлетах этих самолетов, и подготовиться к возможным последствиям.

"К сожалению, это такое что-то новенькое от московско-фашистского оккупанта. Первый вывод, который из этого следует, скажем так, если кто-нибудь снова предложит: а давайте мы во время взлетов МиГ-31К будем просто зонировать тревогу, чтобы не парализовать жизнь всей страны – это как высказывание матом на светских мероприятиях", – сказал Киричевский.

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Как рассказал эксперт, так называемые российские военные теоретики заявляли, что для них МиГ-31К с "Кинжалами" должны быть инструментами стратегической неопределенности.

"Собственно, они даже эту концепцию стратегической неопределенности воплотили сегодня, когда казалось бы сначала там даже две были ложные тревоги, а потом два подряд пуска ракет. Скажем так, надо полностью дождаться всех данных от Воздушных сил, потому что возможно масштаб ущерба больше", — прокомментировал он взрывы в Хмельницкой области.

Военный эксперт подчеркнул, что враг раньше не практиковал столь массовые взлеты МиГов и пуски "Кинжалов".

"Возможно во второй или третий раз россияне целили "Кинжалами" и по объектам на западе нашей страны. Потому что были заявления от Воздушных сил, что там Луцк — Ровно, что там летит высокоскоростная воздушная цель. К сожалению, нам придется иметь дело с тем, что россияне будут постоянно проводить такие массированные атаки", – подытожил Киричевский.

Напомним, спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что оккупанты 14 декабря атаковали Украину ракетами "Кинжал".

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