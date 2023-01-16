Ударили 90 раз: в Херсонской области от вражеских обстрелов погибли три человека

За прошедшие сутки, 15 января, российская армия из артиллерии, РСЗО, минометов и танков 90 раз обстреляла территорию Херсонской области. Три человека погибли, 14 — ранены.

Об этом сообщил в Telegram глава ОВА Ярослав Янушевич.

По информации ОВА, военные РФ 21 раз обстреляли жилые кварталы в Херсоне, ударили по зданию Красного Креста, городской больнице, центру реабилитации детей с инвалидностью, судостроительному заводу, объекту критической инфраструктуры.

Кроме того, россияне продолжают терроризировать херсонские больницы.

"На этот раз обстрел детской. В результате которого выбито около 30 окон в неонатальном корпусе. Корпус пуст. Информация о пострадавших отсутствует", — уточнил Янушевич.

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Напомним, что после освобождения 11 ноября ВСУ Херсона, российские оккупанты начали терроризировать город постоянными обстрелами. Атакуют россияне, как правило, мирные дома, больницы, музеи и энергетическую инфраструктуру, в результате чего погибают гражданские жители города.

В новогоднюю ночь в результате очередного обстрела РФ пострадали 13-летний Ярослав и его 12-летняя сестра. Мальчик попал во вражеский обстрел дважды подряд.

Утром, 2 января, россияне атаковали центр Берислава – обстреляли городской рынок.

24 декабря Россия обстреляла центр Херсона. Были повреждены дома, вспыхнуло несколько автомобилей. Пострадал также супермаркет "Сильпо", расположенный неподалеку от эпицентра взрывов. Жертвами обстрела стали 10 мирных жителей. Еще 55 человек получили ранения.

Местные Телеграмм-каналы писали, что на месте прилетов в городе вспыхнули пожары.

19 декабря ВС РФ обстреляли центр Херсона и повредили здание ОВА. В городе начались перебои в энергоснабжении.

19 ноября армия России обстреляла гуманитарную точку при раздаче хлеба в Херсонской области. В результате российской атаки несколько жителей получили ранения. Кроме того, минирование территории области россиянами также привело к человеческим жертвам.

15 ноября спикер Путина Дмитрий Песков заявил, что Херсон "остается столицей области в составе РФ". Он тогда сообщил, что Кремль не менял статуса "субъекта РФ" после ухода российской армии на левый берег Днепра Херсонской области.

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