"Ударили из "Байрактара": стало известно, где и как погиб первый генерал РФ в начале вторжения

Мэр Тростянца рассказал подробности о смерти первого российского генерала на войне против Украины в 2022 году.

В начале полномасштабного вторжения в Украину первый российский генерал погиб в Тростянце Сумской области.

Об этом агентству "Интерфакс-Украина" рассказал мэр Тростянца Юрий Бова.

"Когда уже 10 марта (2022 года — ред.) мы поняли, с кем имеем дело: по расположению, технике, опознавательным знакам, — нам поступила команда вычислить, где расположен их штаб, и поразить его. Первый российский генерал в этой войне погиб в Тростянце: из "Байрактара" его ударили благодаря нашей наводке. Потом россияне вышли из Тростянца и начали бежать в "ДНР", — вспомнил Бова.

Он также напомнил, что руководство западного военного округа Российской Федерации вошло в Тростянец спустя несколько дней после 24 февраля 2022 года.

По словам мэра, это были два генерала и многие офицеры в здании городского совета Тростянца.

"Это были именно их военные элиты — 20-я общевойсковая армия, первая танковая армия, Кантемировская и Таманская дивизии. Они заблокировали Тростянец так, что подойти к центру города вообще нельзя было", — сказал мэр города.

Напомним, в результате ракетного удара по центру Чернигова погибли 5 человек, 42 пострадали, из них – 11 детей.

Читайте также: