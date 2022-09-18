Ударили по 7 пунктам управления и уничтожили БпЛА оккупантов: в Генштабе рассказали об успехах ВСУ на фронте

Российские оккупационные войска продолжают войну в Украине. За минувшие сутки подразделения Сил обороны Украины отразили атаки противника в районах населенных пунктов Купянск, Гоптовка, Николаевка Вторая, Веселая Долина, Одрадовка, Марьинка, Новомихайловка и Правдино.

Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

"В течение суток авиация Сил обороны осуществила 20 ударов — подтверждено поражение 15 районов сосредоточения живой силы противника и опорных пунктов и 4 позиций зенитных ракетных комплексов", — рассказали в Генштабе.

В Генеальном штабе добавили: "Кроме того, наши подразделения противовоздушной обороны уничтожили один БпЛА оккупантов. Ракетные войска и артиллерия оказали огневое влияние по более чем 20 объектам противника. В частности, по 7 пунктам управления и 9 опорным пунктам и районам сосредоточения личного состава и военной техники. В зону поражения попали объекты ПВО и понтонные переправы российских оккупантов".

Общие потери врага уточняются.

Напомним, ранее военный эксперт Петр Черник заявил, что уже через месяц активная фаза войны временно затихнет из-за непогоды, а весной-летом возобновится контрнаступление.

Читайте также:

"Вернется в Россию обеср*ный": Пионтковский рассказал, как Путина готовятся отстранить от власти

ВСУ посеяли раздор: коллаборанты паникуют и отказываются сотрудничать с оккупантам в Мелитополе

"Зло лечится только уничтожением": Ермак рассказал, что нужно Украине для победы над РФ