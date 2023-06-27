Ударили прицельно по людям: в Краматорске из-за ракетного удара 2 погибших и 22 пострадавших

Под завалами могут быть еще люди.

Российская террористическая армия во вторник, 27 июня, нанесла ракетный удар по Краматорску Донецкой области. На сегодня известно о 2 погибших и 22 травмированных.

Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Российские оккупанты прицельно ударили по местам скопления людей. Сейчас идет разбор завалов.

"Два ракетных удара по Краматорску. Россия прицельно ударила по местам скопления людей. Погибли 2 человека. 22 травмированы, из которых 1 ребенок. Повреждены здания заведения питания и несколько частных домов. Продолжается разбор завалов. По имеющейся информации, там могут находиться люди. Спасатели и полицейские работают на месте", – сообщил Клименко.

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что первое попадание было в заведение питания в центре Краматорска. Второе попадание – в село Беленькое.

Напомним, вечером, 27 июня, российские оккупанты снова ударили по Краматорску Донецкой области. Россияне вероятно выпустили ракеты С-300.

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