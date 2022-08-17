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Ударили ракетой по дому, где жили люди с проблемами слуха: подробности обстрела общежития в Харькове

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Ударили ракетой по дому, где жили люди с проблемами слуха: подробности обстрела общежития в Харькове

Фото: Фото из социальных сетей

Российские оккупанты ночью, 17 августа, ракетой обстреляли общежитие.

В этом доме жили люди с проблемами слуха, поэтому часть пострадавших не могли услышать сигнал воздушной тревоги.

Об этом сообщила советник главы Харьковского облсовета, волонтер Наталья Попова.

Она подчеркнула, что часть пострадавших могла даже не услышать сигнал воздушной тревоги, поскольку люди, проживавшие в доме, имели проблеми со слухом. Сейчас люди, которые находятся под завалами, не могут отозваться на крики спасателей.

"Россияне, вы будете гореть в аду. Среди пострадавших есть люди, которые не могли слышать и говорить. Предварительно были они среди тех, кому оказали помощь на месте, ждем информации из больниц. Они даже не могли услышать тревогу", — написала Попова.

Напомним, в Харькове ночью 17 августа раздались взрывы, вспыхнул масштабный пожар.

Захватчики попали в общежитие в районе Салтовка. Число погибших возросло до 6 человек, пострадало еще 16 человек.

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