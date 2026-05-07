"Ударило очень сильно": ветеран с ампутацией рассказал, как чудом пережил атаку РФ на Днепр
Ветеран войны Владимир пострадал во время ночной атаки РФ на Днепр. Мужчина говорит, что звуки взрывов вернули его к пережитому на фронте.
Ветеран войны с ампутацией, защищавший Украину с начала российской войны на Востоке, пострадал от ночной российской атаки на Днепр. Очередное утро в Днепре заставило ветерана Владимира вспомнить звуки взрывов.
Об этом рассказали ДС: новости Днепра.
Ветеран войны пострадал от атаки на Днепр
Мужчина рассказал, как пережил сегодняшнюю ночную атаку на Днепр. Все началось ночью.
«Хлопнуло сильно — у меня заела дверь. Выломали. Я лежал. Один пролетел („Шахед“ — ред.). Где-то бахнуло. Был такой, как сбили», — делится Владимир.
Мужчина поделился, что является ветераном войны. Стал защищать страну с самого начала войны на Востоке Украины. Воевал в Волновахе, Трудовом.
«Куда бежать? Ходят женщины, помогают. Мы это тогда еще проходили. Ничего приятного в этом нет, скажу так», — говорит Владимир.
В полиции Днепропетровской области сообщают, что российские оккупанты ночью 7 мая атаковали Днепр беспилотниками. Повреждены многоквартирные дома, гаражи, транспортные средства.
На местах работают следственно-оперативные группы полиции и все профильные службы. Правоохранители осматривают территорию прилета, собирают доказательства очередного военного преступления России и документируют последствия обстрела.
Атака на Днепр 7 мая
Сегодня российские оккупанты снова ударили по Днепру. В результате российской атаки известно о четырех пострадавших — среди них беременная 21-летняя женщина и мужчина 45 лет. Обоим оказали медицинскую помощь на месте.
Из-за удара вспыхнула квартира в пятиэтажном жилом доме. Об этом сообщил начальник Днепропетровской ОВА Александр Ганжа.
Повреждения получили несколько соседних квартир и машины во дворе. Информация о масштабах разрушений уточняется. На месте работают экстренные службы.