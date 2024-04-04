Ударило в ста метрах от авто: оккупанты обстреляли полицейских, которые эвакуировали людей с Авдеевского направления (видео)

Пока полицейские грузили вещи и помогали людям сесть в бронированный автомобиль, оккупанты ударили по поселку Очеретино — в ста метрах от экипажа.

Оккупанты обстреляли полицейских, которые эвакуировали людей с Авдеевского направления в Донецкой области. Атака произошла в момент спасения двух пожилых женщин – никто не пострадал. Через неделю полицейские вывезли из опасной местности 10 жителей Очеретинской громады.

Об этом сообщила полиция Донецкой области.

"Дома пылают, крыш нет, все разбито", – говорят жители, попросившие полицию об эвакуации.

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Среди тех, кто решил уехать – Татьяна, которая жила в поселке Желанное. Вражеские снаряды попали в ее дом, она чудом не пострадала. Пожилая женщина решила больше не рисковать своей жизнью.

Из Очеретино экипаж забрал 87-летнюю жительницу и ее сына. Их улицу россия накрыла артиллерией, женщина получила ранение лица. Правоохранители предоставили пострадавшей медицинскую помощь и доставили семью в более безопасное место.

"Белые ангелы" эвакуировали еще двух жительниц Очеретино 94 и 77 лет. Накануне вражеские снаряды взорвались рядом с их домом. Это заставило женщин искать спасения в полиции. Пока полицейские грузили вещи и помогали людям сесть в бронированный автомобиль, оккупанты ударили по поселку — в ста метрах от экипажа", — говорится в сообщении.

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Эвакуация продолжается. Полицейские ежедневно рискуют жизнью, чтобы спасти как можно больше граждан. Телефон группы "Белый Ангел" на Авдеевском направлении – 066-56-19-102.

Напомним, россияне выбрали новую цель после Авдеевки: на какой город давит враг.

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