"Точково душить": депутат Госдумы призвал забросать авиабомбами Белгородскую область России

Депутат Госдумы РФ, член комитета по обороне Андрей Гурулев призвал бомбить на Белгородщине районный центр Шебекино управляемыми авиабомбами.

Такое заявление он сделал в эфире программы кремлевского пропагандиста Владимира Соловьева, фрагмент которой публикуют в соцсетях.

"Оборонно-промышленный комплекс раскрутился, ему нужно время, чтобы сделать и накопить матсредства для войны. Ударные группировки у нас все равно появятся, сегодня нужно точечно врага душить и долбить. По окрестностям Шебекино, думаю, там авиация разберется, в том числе управляемыми бомбами", — неожиданно предложил воинственный депутат, очевидно, напуганный недавними инцидентами на территории Белгородской области, которую в украинском сегменте соцсетей в шутку называют "независимой БНР".

В комментариях к этому видео пользователи соцсетей выражают двоякое отношение к такому предложению российского политика. Одни призывают прекратить бомбить Шебеикино, другие наоборот — предлагают ударить сразу по Белгороду.

"Кремлевские нацисты, хватит бомбить Шебекино! БНР будет свободной!", "Шомбить Бебекино – это вам не домбить Бомбас!", "Да ударьте уже ядеркой по Белгороду, нельзя, чтобы он достался украм!", — шутят комментаторы.

Представитель Андрея Гурулева вынужден был после этого конфуза оправдывать своего шефа, сообщив российским Telegram-каналам, что депутата неправильно поняли, он якобы говорил об отводе угрозы от Шебекино, а не о том, как его бомбить.

Напомним, ранее губернатор Белгородской области России Вячеслав Гладков назвал лучшим решением проблемы обстрелов территорий региона "присоединение к нему Харькова и Харьковской области".

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