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Ударить именно в День Независимости Украины: военный эксперт рассказал, насколько символика важна для Путина

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Ударить именно в День Независимости Украины: военный эксперт рассказал, насколько символика важна для Путина

Фото: Associated Press

Помним недавний День государственности, когда два десятка российских ракет были выпущены по Украине.

Символическим моментом для главы Кремля Владимира Путина является День Независимости Украины. 24 августа, как красное полотно для быка – для всего российского имперского политикума.

Об этом рассказал политолог Николай Давыдюк в эфире ТСН.

"Путин, как любой примитивный бык, а он самое примитивное политическое существо, всегда реагирует на красную тряпку. Самое красное — это наш День Независимости. Он когда-то говорил, что самая большая трагедия — это то, что СССР развалился, то вторая самая большая для него трагедия, что Украина стала успешным, сильным, независимым государством. Поэтому он будет пытаться отомстить", — сказал эксепрт.

Напомним, 18 августа Эрдоган вместе с Зеленским и Гутеррешем встретился во Львове. В частности, президент Украины и генсек ООН обсудили "зерновые" соглашения, освобождение украинских пленников, незаконную депортацию и ядерный шантаж РФ на Запорожской АЭС.

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Дата публикации
Просмотры
871
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