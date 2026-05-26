Ударит ли Россия ядерным «Орешником»: генерал сделал прогноз

Ракета Орешник.

Баллистическую ракету средней дальности «Орешник» проектировали с расчетом на использование ядерной боевой части. Впрочем, на такое применение ядерной цели Россия не решается.

Такое мнение высказал военный эксперт, бывший замначальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко в интервью OBOZ.UA.

Эксперт считает, Кремль не удастся применить «Орешник» с ядерными боеголовками, потому что это только усугубит позицию РФ.

«Китайцы категорически против этого, американцы в принципе тоже. Россияне медленно, но продвигаются по востоку Украины и считают, что до конца года они захватят всю Донецкую область. Это их планы. В такой ситуации ядерное оружие они не будут применять. Я оцениваю вероятность ядерного применения „Орешника“ не более 5%», — отметил Романенко.

Атака «Орешником» 24 мая — что известно

Ночью против 24 мая армия РФ нанесла третий удар «Орешником» по Украине . Оккупанты запустили воздушную цель по Белой Церкви. Впервые россияне использовали это оружие для атаки по Днепру в ноябре 2024-го и Львову в январе 2026-го. ПС отмечают, что главной целью использования таких снарядов является устрашение и психологическое давление.

Специалисты говорят, что атака «Орешником» по Киевщине была для Кремля слишком дорогой. Авиационный эксперт Богдан Долинце рассказал, что стоимость одной такой ракеты может составлять от $40 до $100 млн.

Аналитики отмечают, что после анализа места удара в Белой Церкви стало известно, что его кинетическая пробивная сила составляет до 2 метров в глубину за 3 метра диаметра входного отверстия. Один «Орешник», условно может нанести повреждение как 36 «Шахедов».

Дата публикации 16:44, 24.05.26

