Ударит ли снова РФ баллистикой "Орешник": эксперт оценил и назвал главную опасность

Американские аналитики считают, что Россия может в ближайшие дни нанести удар баллистической ракетой "Орешник" ("Кедр"), которой они ударили по Днепру.

Вероятность такой атаки оценил военный обозреватель Денис Попович в эфире Radio NV.

Он отметил, что, по сообщениям росСМИ, воздушное пространство РФ закрывается с 06:00 до 22:00 в связи с возможностью новых испытаний на полигоне Капустин Яр. Именно оттуда оккупанты запустили воздушную цель на Днепр.

"Стоит ли это расценивать, как угрозу удара по территории Украины? Да, стоит. Может быть нанесен еще один удар по территории Украины, поскольку мы слышали о том, что этих "Кедров", экспериментальных образцов, у россиян по крайней мере два или более двух. Они сейчас проводят испытания этой системы и полигоном для испытания служит территория Украины", — подчеркнул эксперт.

По его словам, этот запуск не обязательно состоится, ведь россияне могут запустить ракету где-нибудь по целям на своей территории.

Попович отметил, что возможности украинской ПВО сбивать этот тип баллистики "очень ограничены". Да, даже ЗРК Patriot может это делать только в теории. Тем более что нельзя предположить, куда именно полетит ракета, если пуск состоится по территории Украины, пояснил Денис Попович.

Напомним, президент Владимир Зеленский сообщил, что вчера утром РФ ударила по новой межконтинентальной баллистике. По его словам, продолжаются экспертизы.

"Ракета "Орешник" и таинственные жесты Путина: почему руки остались неподвижными — Bild

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