Ударить по Москве дешевле, чем уничтожить оккупанта: "расценки" атак от Минобороны

Сколько стоит уничтожение оккупанта

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Украинские военные аналитики подсчитали среднюю стоимость дроновых атак по разным типам враждебных целей. Как выяснилось, дороже всего Силам обороны обходится ликвидация и ранение живой силы противника. Это даже дороже, чем атаковать объекты инфраструктуры РФ.

Об этом пишет Business Insider.

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Уничтожение оккупанта обходится дороже ударов по Москве

В Министерстве обороны Украины сообщили, что в июне один удар по российскому военному стоил $3,032. Атака на единицу вражеской техники стала в $2,674, тогда как поражение объекта инфраструктуры обошлось в $1,487 — это меньше половины цены ликвидации оккупанта.

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Эти показатели свидетельствуют о существенном прогрессе в рентабельности украинских атак дронами. Для сравнения, в 2024 году ВСУ отмечали, что тратили около $20 000 на дроны, чтобы ликвидировать одного российского военного.

По оценкам западных аналитиков, ежемесячные потери РФ убитыми и ранеными составляют около 30 тысяч военных.

Такую статистику удалось собрать благодаря цифровой системе командно-штабного управления Mission Control, запущенной в январе для анализа дроновых операций. За каждую неделю модуль обрабатывает более 230 тысяч отчетов. Всего в этой системе уже содержатся данные о более чем 50 тысячах боевых миссий.

Система управления полетами позволила не только планировать и фиксировать миссии, но и оценивать их экономическую эффективность. Например, в июне каждый доллар, израсходованный Силами обороны на удары, нанес России ущерб почти на пять долларов», — сообщили в МО.

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В то же время, по оценке Минобороны Украины, обеспечение одного российского оккупанта обходится РФ в $65 тысяч.

«В каждой категории у врага есть расходы, которые в несколько раз превышают наши».

Внедрение системы управления полетами является частью комплексной цифровизации украинской армии, которая должна заменить бумажный документооборот и обеспечить командиров единственной оперативной картиной боевых действий.

Mission Control действует как модуль в составе системы ситуационной осведомленности DELTA, которая аккумулирует данные по беспилотникам, фронтовым донесениям и спутниковой разведке. Подтверждением успешного удара в DELTA служит видеофиксация — каждый день система обрабатывает более 75 000 видео.

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Война в Украине: последние новости

Напомним, полномасштабная война России против Украины все больше приобретает признаки тотальной, когда противостояние выходит далеко за пределы фронта. Как отмечает The Kyiv Independent, ограничения по тотальному характеру конфликта исчезают, а стороны стремятся подорвать способность друг друга через уничтожение жизненно важной тыловой инфраструктуры, ВПК и источников доходов.

Особенностью этого этапа стал активный перенос действий в тыл: Украина усилила дальнобойные и экономические удары по российским НПЗ, складам, портам и «теневому флоту», нанося значительные убытки.

В ответ Россия усилила обстрелы украинской торговой, почтовой и портовой инфраструктуры в Одесской области, пытаясь лишить Украину экспортных доходов и создать угрозу функционированию государства в преддверии зимы.

По оценкам аналитиков, в частности Николая Белескова, целью обеих сторон является нанесение противнику такого уровня потерь, который исключит возможность дальнейшего ведения войны. Даже при отсутствии существенных сдвигов на линии фронта эскалация в тылу будет только расти.

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