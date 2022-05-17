Ударная волна повредила здания: ГСЧС помогают разбирать завалы в Ахтырке, которую обстреляли оккупанты

В Ахтырке Сумской области спасатели помогают местным жителям, пострадавшим от обстрела российскими оккупантами.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Как стало известно, 17 мая во время вражеского обстрела ударной волной была повреждена входная дверь в подъезд двухэтажного многоквартирного жилого дома, заблокировав людей внутри.
"Также по этой же причине по другим адресам оказались закрытыми жители двух квартир и пожилая женщина в частном жилом доме. Спасатели специнструментом открыли двери, разблокировав выход людям из зданий и жилищ”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.
Напомним, что оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область с территории России.
Читайте также:
- Военный эксперт объяснил, к чему стремится глава Кремля: "Путин фактически признал, что Крым — это Украина"
- Оккупационные "власти" Мариуполя планируют отдать город кадыровцам — Андрющенко
- В Мелитополе партизаны убили двух российских оккупантов