Ударная волна повредила здания: ГСЧС помогают разбирать завалы в Ахтырке, которую обстреляли оккупанты

В Ахтырке Сумской области спасатели помогают местным жителям, пострадавшим от обстрела российскими оккупантами.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Как стало известно, 17 мая во время вражеского обстрела ударной волной была повреждена входная дверь в подъезд двухэтажного многоквартирного жилого дома, заблокировав людей внутри.

"Также по этой же причине по другим адресам оказались закрытыми жители двух квартир и пожилая женщина в частном жилом доме. Спасатели специнструментом открыли двери, разблокировав выход людям из зданий и жилищ”, — отметили в пресс-службе ГСЧС Украины.

Напомним, что оккупанты обстреляли из минометов Сумскую область с территории России.

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