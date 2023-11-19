Ударное подразделение ”Булава” выкуривает российских "крыс" из-под земли (видео)

Процесс и результат были сняты бойцами из подразделения "Булава".

Ударное подразделение Булава из отдельной Президентской бригады им. Б.Хмельницкого ударил по позициям российских военнослужащих FPV-дронами "Дикие Шершни".

Об этом сообщили и обнародовали видео бойцы ударного подразделения "Булава".

С помощью FPV-дронов Дикие Шершни третий механизированный батальон Отдельной Президентской бригады имени Богдана Хмельницкого попал в окоп россиян. Процесс и результат можно проследить на видео, обнародованном подразделением.

На видео обычный рабочий день ударного подразделения Булава.

Отметим, что FPV-дрон транслирует видео в режиме реального времени. "Картинка" поступает из камеры дрона на монитор, очки или пилота шлем. То есть эта технология позволяет видеть то, что "видит" дрон в момент полета.

Накануне операторы FPV-дронов "Дикие Шершни" поразили две единицы российской техники и прицепную гаубицу Д-30.

Ранее Генштаб обнародовал масштабы потерь окупантов за неделю, с 13 по 19 ноября. Известно, что 86 танков кафиров разбиты, а один их самолет уничтожен. 7020 русских военных остались в украинской земле.

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