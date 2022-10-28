Ударной группировки в Беларуси нет, однако Путин пытается втянуть Лукашенко в войну – Госпогранслужба

Вооруженные силы Беларуси продолжают меры по прикрытию границы, их численный состав не меняется, как и характер их действий.

Россия и Беларусь проводят мероприятия по нагнетанию ситуации на границе с Украиной.

Об этом заявил представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на брифинге по оперативной ситуации на границах нашей страны, передает УНИАН.

Демченко отметил, что на данный момент непосредственно на границе с Беларусью не отмечается изменений в обстановке и она остается контролируемой. В частности, вооруженные силы Беларуси продолжают меры по прикрытию границы, их численный состав не меняется, как и характер их действий.

Также читайте За полгода в Беларусь было завезено более 37 тысяч тонн боеприпасов

По информации Демченко, находящиеся на этом направлении подразделения меняются на ротационной основе. Однако Беларусь не перестает поддерживать вооруженную агрессию России против Украины, предоставляя свою территорию, свое воздушное пространство и инфраструктуру.

"Кроме того, мы фиксируем и нагнетание ситуации как со стороны России, так Беларуси, в том числе – создание так называемой совместной группировки войск и перебрасывания войск и средств страны-агрессора в Беларусь. И хотя пока что создания такой ударной группировки, которая могла бы осуществить вторжение на территорию Украины из Беларуси не отмечается, однако мероприятия этими странами, к сожалению, целенаправленно проводятся", — отметил Демченко.

Спикер Госпогранслужбы подчеркнул, что Украина хорошо понимает, что Россия всячески пытается втянуть Беларусь в полномасштабную войну.

"В то же время власти Беларуси публичными заявлениями пытаются перебросить ответственность на Украину, что якобы мы являемся агрессором по отношению к этой стране", — сказал Демченко.

Спикер ГПСУ отметил, что угроза на этом направлении остается, и все силы безопасности и обороны Украины, охраняющие и обороняющие границу с Беларусью, готовы к развитию любых ситуаций.

По словам Демченко, как и граница со страной-агрессором, так и граница с Беларусью, а также участок границы с Молдовой на Приднестровском сегменте сейчас значительно усилен.

Относительно участка границы с Беларусью, Демченко подчеркнул, что пограничники и силы обороны в целом уделяют максимум внимания этому направлению, чтобы не допустить обострения ситуации, эскалации и, если будут происходить какие-либо нагнетания обстановки, дать адекватный ответ.

Напомним, российская армия снова может начать наступление на Киев с территории Беларуси через Чернобыльскую зону или Черниговскую область. Об этом сообщил заместитель начальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ Алексей Громов на брифинге. Громов заверил, что Чернобыльская зона сейчас надежно закрыта, другие границы страны тоже хорошо охраняются.

В то же время представитель Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Черняк заявил, что у Беларуси пока нет ударной группировки, которая была бы оснащена должным образом для повторного наступления на Украину, но проводит обучение личного состава, чтобы отвлекать внимание и силы Украины с востока и юга.

Новое наступление рашистов на Киев из Беларуси: ВСУ готово дать достойный отпор

Читайте также: