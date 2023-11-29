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Ударные группы армии РФ: представитель Северного направления рассказал, есть ли угроза со стороны Беларуси

Автор
Марина АзизоваМарина Азизова
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Ударные группы армии РФ: представитель Северного направления рассказал, есть ли угроза со стороны Беларуси

Украинские защитники на фронте

Ситуация на границе остается контролируемой.

Российские войска до сих пор присутствуют на территории Беларуси, однако Вооруженные силы Украины пока не фиксируют создание там ударных формирований.

Об этом заявил в эфире Радио Свобода Юрий Повх, спикер Объединенного прессцентра Сил обороны Северного направления.

По его словам, ВСУ контролируют любые перемещения и активность группировок на территории Белоруссии.

Признаков создания ударных групп армии РФ нет

“На границе с Беларусью не обнаруживается сейчас признаков создания ударных группировок войск противника. Следовательно, обстановка на границе остается контролируемой. Вооруженные силы Украины – и части, и формирования – внимательно следят за перемещением и активностью врага на противоположной территории”, – сказал военный.

Юрий Повх рассказал, что там остаются связисты и персонал аэродромов. А подразделений, которые могут использоваться для наступления, нет. Речь идет, в частности, о танковых или пехотных формированиях, говорит он.

Существует ли реальная угроза

Российские войска продолжают находиться на территории Беларуси в текущий конкретный момент в небольшом количестве. Это личный состав нескольких передаточных узлов связи и аэродромная обслуга. Что касается пехотных подразделений, танковых подразделений, то есть частей и подразделений, которые могут создавать реальную военную угрозу для Украины, формирование таких подразделений сейчас не выявлено”, — заявил спикер.

Те войска, которые раньше дислоцировались на территории Беларуси, были переброшены на восток и юг Украины, рассказал военный.

“Их опрокидывали на наиболее угрожающие направления на востоке и юге Украины. Россия использовала белорусские полигоны в качестве тренировочных центров, а склады и запасы белорусских Вооруженных сил – в качестве донора для своих вооруженных сил и формирований”, – рассказал Юрий Повх.

Беларусь не является непосредственным участником полномасштабной войны в Украине, но оказывает материально-техническую поддержку российскому вторжению, которое началось 24 февраля, когда часть российских войск вошла в Украину через белорусскую границу.

Напомним, ранее в украинском ГУР рассказали, есть ли угроза из Беларуси. По словам представителя разведки Андрея Юсова, ситуация на этом направлении контролируемая.

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Дата публикации
Просмотры
1214
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