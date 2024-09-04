Ударом по Львову повреждены исторические здания: что там находится (фото)

В частности в одном из памятников архитектуры выбиты более 70 окон и упал потолок.

В результате ночной атаки по Львову были повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения.

Об этом сообщил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

Во Львове по улице Коновальца было повреждено историческое здание областного Центра спортивной медицины и реабилитации.

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Там выбиты более 70 окон. Ударной волной вынесло рамы. В шести кабинетах упал потолок. Оторваны батареи. Уничтожены компьютеры и медицинская аппаратура.

"Большое счастье, что живые и нетравмированные охранники и работники Центра", — отметил глава ОВА.

Он добавил, что центр реабилитации расположен в вилле Юзефы Франц, построенной в 1893 году, являющейся памятником архитектуры местного значения.

Позже Козицкий добавил, что из-за ночной атаки в общей сложности повреждены по меньшей мере семь памятников архитектуры местного значения, в том числе на улицах Коновальца и Кокорудза. Все дома расположены в историческом ареале и в буферной зоне ЮНЕСКО. Они находятся в государственном реестре недвижимых памятников Украины.

"Комиссия из представителей органов охраны культурного наследия города и области начнет работать на объектах и ​​составлять акты обследования, как только экстренные службы предоставят туда доступ", – проинформировал глава ОВА.

В результате атаки на Львов был поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации / Фото: Максим Козицкий / Facebook

В результате атаки на Львов был поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации / Фото: Максим Козицкий / Facebook

В результате атаки на Львов был поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации / Фото: Максим Козицкий / Facebook

В результате атаки на Львов был поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации / Фото: Максим Козицкий / Facebook

В результате атаки на Львов был поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации / Фото: Максим Козицкий / Facebook

В результате атаки на Львов был поврежден областной Центр спортивной медицины и реабилитации / Фото: Максим Козицкий / Facebook

Напомним, российские захватчики атаковали Львов 4 сентября дронами и ракетами. По последним данным, в результате ударов погибли 7 человек, еще 38 – пострадали. В городе повреждены дома и автомобили.

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