Ударов не прекращали: в ОП опровергли заявление РФ о "перемирии" по энергетике

Там добавили, что силы ПВО каждый день сбивают около сотни ударных дронов, значительная часть из которых, вероятно, была направлена именно на объекты энергетики.

Российские заявления о якобы прекращении атак на украинскую энергетическую инфраструктуру с 18 марта не соответствуют действительности.

Об этом заявил советник президента Украины по коммуникациям Дмитрий Литвин.

По его словам, россияне утверждают, что перемирие на объектах энергетики действует с 18 марта — именно с того дня, когда была обнародована фейковая история о якобы приказе Путина прекратить удары. Литвин считает, что таким образом Кремль просто пытается соблюдать собственную линию пропаганды, несмотря на очевидную неправду.

"Реальность такова: с 18 марта они наносят удары по нашим энергетическим объектам бомбами, ударными беспилотниками и FPV-дронами. Уже есть по меньшей мере 8 подтвержденных попаданий", — отметил советник.

Он добавил, что ежедневно силы ПВО сбивают около сотни ударных дронов, значительная часть из которых, вероятно, была направлена именно на объекты энергетики. Без усилий противовоздушной обороны количество поражений могло бы быть значительно больше.

"Россияне врут даже тогда, когда правда очевидна. Это просто ложь ради лжи. Поэтому все, что они говорят или обещают, нужно тщательно проверять — и теперь это тоже задача для наших партнеров", — подытожил Литвин.

Напомним, накануне в Эр-Рияде Соединенные Штаты и Украина договорились совместно разработать практические меры по внедрению соглашения, предусматривающего запрет атак на энергетическую инфраструктуру обеих стран.