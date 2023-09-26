Удару по штабу ЧФ РФ предшествовал каскад операций: военный аналитик рассказал детали

На наших глазах осуществляется последовательный аккуратный демонтаж системы ПВО Крыма и дальше туда заходят Воздушные силы и выполняют свою работу.

Возможность ударить по штабу ЧФ РФ появилась после каскада операций.

Об этом в эфире телемарафона рассказал бывший командир роты батальона "Айдар", военный аналитик Евгений Дикий 26 сентября.

"Такие отдельные удары, как по штабу Черноморского флота, могут казаться – вот суперкрутая операция. А это часть вообще целого каскада операций, очень продуманных, очень последовательных. И начинать надо с "вышек Бойко". Если вспоминаете этот совершенно такой голливудский, кинематографический рейд спецназа ГУР. Кроме красоты, там же была абсолютно практическая цель. Там была демонтирована российская РЛС последнего поколения. Ее не уничтожили, ее аккуратно сняли и привезли, и ее теперь изучают уже и наши специалисты, и специалисты наших союзников. То есть в российских РЛС теперь секретов нет, но ключевое другое. Вот ее оттуда демонтировали и открылся целый сектор моря, которое не просматривается. Сразу в этот сектор зашла другая группа так же спецназа ГУР, высадились на мысе Тарханкут и "грохнули" там зенитно-ракетный комплекс. Далее второй зенитно-ракетный комплекс, расположенный в районе Феодосии, "грохнули" нашей ракетой "Нептун". Таким образом весь западный Крым открылся", — рассказал Дикий.

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По словам аналитика, после того, как сняли РЛС на "вышках Бойко" и уничтожили два комплекса ПВО в западном Крыму, наши Воздушные силы стали на своих Су-24, к которым мы примудрились прикрепить Storm Shadow, подлетать буквально прямо под полуостров и уже оттуда. запускать ракеты по Севастополю

"Первая пристрелка сразу была очень меткой – это был удар по судоремонтному заводу, где за одно мероприятие удалось уничтожить крупный десантный корабль "Минск" и подлодку "Ростов-на-Дону". Далее последовал удар по подземному бункеру Черноморского флота. На этом фоне Дело в том, что на мысе Фиолент располагалась единственная часть РЭБ Черноморского флота, и дальше в эту демонтированную ПВО заходят Воздушные силы и делают свою работу", — резюмировал бывший командир роты батальона "Айдар".

Напомним, Украина официально подтвердила, что в результате удара по штабу в Севастополе погиб командующий Черноморским флотом РФ адмирал Виктор Соколов. По данным Defense Express, Россия впервые с 1904 года потеряла командующего флотом.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Снимки из космоса! Последствия ударов по штабу Черноморского флота в Севастополе.

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