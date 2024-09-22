Удары дальнобойным оружием помешали бы РФ перебрасывать войска на фронт — CNN

Влияние дальнобойных ударов на войну может быть "ограниченным", но это не значит, что ракеты не приносят пользы Украине.

Об этом пишет CNN.

Директор по военным наукам Королевского института объединенных служб Мэтью Севилл указывает на рискованность риторики президента Владимира Зеленского относительно западных союзников и критики их ограничений на использование дальнобойного оружия. Хотя такая позиция может быть воспринята как обвинение в трусости, успешная реализация этой стратегии может принести Украине значительные политические дивиденды.

Среди экспертов существуют разные мнения относительно реальной эффективности дальнобойных ракет. Согласно данным разведки США, примерно 90% российских самолетов, запускающих многочисленные управляемые авиационные бомбы (КАБ), расположены на расстоянии более 300 километров от границы Украины, выходящей за пределы действия ракет ATACMS. Недавно Россия также переместила самолеты с двух баз ближе к границе дальше на восток, что может снизить их уязвимость.

Севилл считает, что многие цели, возможно, были перемещены в глубь территории России, что ограничивает влияние украинских дальнобойных ударов. Однако ракеты, такие как Storm Shadow, все еще могут оказаться эффективными для поражения военных штабов и остающихся в досягаемости боеприпасов. Например, ATACMS с кассетными боеголовками способны нанести серьезный урон российским аэродромам, и по оценкам Института изучения войны (ISW), 15 российских аэродромов попадают в радиус действия этих ракет.

Эксперт Джордж Баррос отмечает, что даже публичные прения на тему использования дальнобойного оружия уже заставили Россию переместить свои самолеты подальше от границы, что может уменьшить количество бомбардировок и предоставить Вооруженным Силам Украины ценное время для подготовки к возможным атакам. Он подчеркивает, что позволив удары по российским позициям в радиусе 300 километров, союзники заставили Россию переосмыслить риски, связанные с опрокидыванием войск и техники.

Баррос также обнаружил по крайней мере 200 потенциальных целей в рамках действия ATACMS, включая воинские части, горючее, оружие и даже штабы российских военных округов. Севилл считает, что ATACMS могут серьезно повредить российские радары и системы противовоздушной обороны. Если удастся "пробить дыру" в этих системах, украинские беспилотники смогут более эффективно действовать в глубине российской территории.

Кроме того, радиус действия ракет может быть расширен, если их запускать с украинских позиций в Курской области. Это открывает новые возможности для стратегических ударов по российским войскам и инфраструктуре, повышая шансы Украины на успешные контратаки и восстановление своих территорий.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что партнеры Украины не дают разрешения на использование дальнобойного оружия из-за опасений эскалации конфликта. Он также отметил, что разведки стран мира обмениваются информацией о потенциальных последствиях таких действий.

Читайте также: