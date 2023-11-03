Удары дронами по Харькову: Терехов назвал места "прилетов" и показал разрушения

В одном из районов Харькова был введен аварийный режим отключения электроэнергии.

В результате атаки российскими беспилотниками по Харькову в ночь на 3 ноября было серьезно повреждено здание одного из учебных заведений, есть попадание в СТО, общежитие, причиненный ущерб жилым домам.

Об этом сообщил мэр Харькова Игорь Терехов, опубликовавший в Сети фото разрушений.

В результате ночных российских атак серьезно пострадало здание одного из учебных заведений Харькова. Чтобы работники ГСЧС могли разобрать завалы здания изнутри, специалисты сейчас снимают контактную сеть, соответственно на время будет остановлено движение трамвая №27 на этом участке.

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"Инженерные коммуникации не повреждены, но до устранения определенных трудностей в части Основянского района будет работать аварийный режим отключения электроэнергии", – отметил Терехов.

Также есть попадания по СТО и общежитию, в котором проживали переселенцы. Немало вреда нанесено жилым домам. Мэр анонсировал ремонты крыш рядом с местами "прилетов".

Что касается пострадавших, то за помощью обратились несколько человек, находящихся в состоянии стресса. Ранений у них нет. Врачи оказывают необходимую психологическую помощь.

Разрушения в Харькове после атаки беспилотниками / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Разрушения в Харькове после атаки беспилотниками / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Разрушения в Харькове после атаки беспилотниками / Фото: Игорь Терехов, мэр Харькова

Атака БПЛА по Харькову – что известно

В ночь на 3 ноября оккупанты устроили массированную атаку 10 дронами-камикадзе по Харькову и пригороду. Враг попал по гражданской инфраструктуре. В результате атаки горели гаражи, автомобили, поврежденно учебное заведение, были пожары в жилом доме, на СТО и в администрации.

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