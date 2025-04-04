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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
473
Время на прочтение
1 мин

Удары дронов по Харькову, Запорожье и Днепру: главные новости ночи 4 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Атака на Харьков

Атака на Харьков / © Олег Синєгубов

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 апреля 2025 года:

  • Россияне атаковали Запорожье семью беспилотниками, есть потерпевший Читать далее –>

  • Россияне ударили по Днепру: есть потерпевшие Читать далее –>

  • Атака на Харьков была максимально коварна: враг целился по домам .

  • В Харькове спасатели извлекли фрагменты тела третьего погибшего из-под завалов Читать далее –>

  • Атака дронов на Харьков: под завалами могут быть погибшие люди Читать далее –>

Дата публикации
Количество просмотров
473
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