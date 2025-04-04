- Дата публикации
-
- Категория
- Война
- Количество просмотров
- 473
- Время на прочтение
- 1 мин
Удары дронов по Харькову, Запорожье и Днепру: главные новости ночи 4 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 4 апреля 2025 года:
Россияне атаковали Запорожье семью беспилотниками, есть потерпевший Читать далее –>
Россияне ударили по Днепру: есть потерпевшие Читать далее –>
Атака на Харьков была максимально коварна: враг целился по домам .
В Харькове спасатели извлекли фрагменты тела третьего погибшего из-под завалов Читать далее –>
Атака дронов на Харьков: под завалами могут быть погибшие люди Читать далее –>