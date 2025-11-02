ТСН в социальных сетях

Удары дронов по РФ и атака россиян на Запорожье: главные новости ночи 2 ноября 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях ночи.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дрон

Дрон / © ТСН.ua

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 ноября 2025 года:

  • Россияне атаковали Запорожье: поврежден жилищный сектор Читать далее –>

  • Враг ударил по Запорожью: ранены два человека, почти 58 тысяч абонентов остались без света (фото) Читать дальше –>

  • "Добрые" дроны атаковали Краснодарский край: взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи Читать далее –>

  • В российском Орле упали обломки дрона: жители сообщали об "НЛО" Читать далее –>

  • Силы обороны Украины ударили по нефтяному терминалу «Роснефти» в Туапсе: уничтожен главный причал экспорта РФ в Азию — соцсети Читать далее –>

