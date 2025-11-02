- Дата публикации
- Война
- 2020
- 1 мин
Удары дронов по РФ и атака россиян на Запорожье: главные новости ночи 2 ноября 2025 года
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 2 ноября 2025 года:
Россияне атаковали Запорожье: поврежден жилищный сектор Читать далее –>
Враг ударил по Запорожью: ранены два человека, почти 58 тысяч абонентов остались без света (фото) Читать дальше –>
"Добрые" дроны атаковали Краснодарский край: взрывы прогремели в Туапсе, Геленджике и Сочи Читать далее –>
В российском Орле упали обломки дрона: жители сообщали об "НЛО" Читать далее –>
Силы обороны Украины ударили по нефтяному терминалу «Роснефти» в Туапсе: уничтожен главный причал экспорта РФ в Азию — соцсети Читать далее –>