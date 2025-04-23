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ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Война
Количество просмотров
1300
Время на прочтение
1 мин

Удары дронов по украинским городам и "мирное соглашение" Трампа: главные новости ночи 23 апреля 2025 года

ТСН предлагает узнать о главных событиях.

Автор публикации
Фото автора: Елена Кузьмич Елена Кузьмич
Дональд Трамп

Дональд Трамп / © Associated Press

ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 апреля 2025 года:

  • Россияне атаковали Полтавщину: есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры Читать далее –>

  • В Харькове враг несколько раз попал дронами в один из районов: загорелся пожар Читать далее –>

  • РФ атаковала Одессу дронами: под прицелом оказалась гражданская инфраструктура пригорода Читать далее –>

  • Россияне атаковали Украину боевыми дронами: где раздались взрывы Читать далее –>

  • "Последнее предложение" Трампа о мире требует от Украины согласиться на российскую оккупацию - Axios Читать далее –>

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