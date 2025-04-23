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Удары дронов по украинским городам и "мирное соглашение" Трампа: главные новости ночи 23 апреля 2025 года
ТСН предлагает узнать о главных событиях.
ТСН.ua предлагает узнать главные события за ночь на 23 апреля 2025 года:
Россияне атаковали Полтавщину: есть попадание в объекты гражданской инфраструктуры Читать далее –>
В Харькове враг несколько раз попал дронами в один из районов: загорелся пожар Читать далее –>
РФ атаковала Одессу дронами: под прицелом оказалась гражданская инфраструктура пригорода Читать далее –>
Россияне атаковали Украину боевыми дронами: где раздались взрывы Читать далее –>
"Последнее предложение" Трампа о мире требует от Украины согласиться на российскую оккупацию - Axios Читать далее –>