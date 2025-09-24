Удары дронов ВСУ обвалили экспорт дизеля из России до минимума с 2020 года

Пожар на НПЗ в Саратове

Удары украинских дронов по нефтеперерабатывающим заводам страны-агрессорки привели к обвалу экспорта дизельного горючего до уровня, которого не фиксировали с 2020 года.

Об этом пишет Financial Times.

По данным издания, с начала августа 2025 под удар попали 16 из 38 российских НПЗ, причем часть предприятий атаковали несколько раз. Это привело к снижению перерабатывающих мощностей более чем на миллион баррелей в сутки.

Российские власти уже рассматривают вариант полного запрета экспорта дизельного горючего до конца года. При этом в стране-агрессорке действует запрет на продажу бензина за границу, но дизель экспортировался до сих пор без ограничений.

Как отмечает FT, в сентябре экспорт дизельного топлива может сократиться до самого низкого месячного уровня с 2020 года, если тенденция сохранится. В то же время дефицита горючего на внутреннем рынке РФ отсутствует: производство превышает спрос более чем на 50%.

Удары украинских беспилотников снизили переработку нефти почти на часть в отдельные дни и ограничили отгрузку из ключевых портов. Хотя очередей на российских заправках нет, часто не хватает популярных марок бензина, в частности, Аи-92 и Аи-95.

Особенно ощутимы проблемы возникли у частных АЗС, которые сталкиваются с трудностями при закупке бензина из-за сокращения переработки и высоких процентных ставок на уровне 17%. В то же время, заправки, принадлежащие крупным нефтяным компаниям, существенных перебоев в работе не ощутили.

Ранее сообщалось, что Украина существенно укрепила свои позиции в войне, нанося серию ударов дронами по российским нефтеперерабатывающим заводам.

Мы ранее информировали, что российская государственная компания «Транснефть» предупредила о возможном сокращении добычи в результате атак украинских беспилотников на ключевые экспортные порты и НПЗ.